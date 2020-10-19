قره باغ - مهد ثقافتنا": قصر حمزة سلطان

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت وزارة الثقافة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار هذا المشروع مخصص لقصر حمزة سلطان.

يقع قصر حمزة سلطان في قرية هوسولو بمقاطعة لاتشين. استخدمت التقاليد المعمارية الشرقية على نطاق واسع في بناء القصر الذي كان من المفترض بناؤه عام 1761.

بعد احتلال القوات المسلحة الأرمينية لمقاطعة لاتشين، تم تغيير تسمية القرية، وتم تغيير مظهره وتم تسخيره كدار الضيافة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى إعداد معلومات عن أعمال البربرية ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا الأصيلة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي نشرها بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.