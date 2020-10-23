"قراباغ – مهد ثقافتنا": مسجد قرية مامار

باكو، 23 أكتوبر

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت وزارة الثقافة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار هذا المشروع مخصص لمسجد قرية مامار.

يقع المسجد في محافظة قوبادلي التي احتلت عام 1993 ويعود تاريخه الى القرن الثامن عشر.

بعد احتلال القوات المسلحة الأرمينية للمحافظة تم تدمير المسجد ولا معلومات عن حالته الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى إعداد معلومات عن أعمال البربرية ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا الأصيلة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي نشرها بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.