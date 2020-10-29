وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٨]
باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16039508804133820718.mp4
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