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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٨]

    باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16039508804133820718.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي
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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي