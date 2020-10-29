وزارة الدفاع: اراضي جورانبوي وتارتار تعرضت للقصف المدفعي
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٣]
باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج
تعرضت اراضي محافظتي جورانبوي وتارتار للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لارمينيا في الساعة 09:25 في 29 اكتوبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٨]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٣]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٣٠]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٣٧]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك