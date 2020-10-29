  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    قصفت وحدات القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ والمدافع والاسلحة الاخرى مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية الاذربيجانية الواقعة في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال 28 اكتوبر وليلة 29 اكتوبر. استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي. صد الجيش الاذربيجاني لمحاولات العدو للهجوم.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش العدو نتيجة تدابير الردع في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة.

    على مدار اليوم امس وفي الليلة قُتل عدد كبير من جنود العدو ودُمّرت دباباتان من نوع "ت 72" ومنظومتي صواريخ "غراد" و14 مدفعا مختلف الانواع والعيار وعدة مقار عسكرية و6 شاحنات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الارميني.

    يسيطر الجيش الاذربيجاني حاليا على الظروف العملية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٥‎]
    مقتل وجرح عدة ضباط رفيعي المستوى للجيش الارميني
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٣]
    وزارة الدفاع: اراضي جورانبوي وتارتار تعرضت للقصف المدفعي
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١١]
    الناطق باسم وزارة الدفاع: لن يمنع أي استفزاز عزمنا على الانتصار ولن يقطع طريقنا الى الظفر
    وزارة الدفاع: استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي