وزارة الدفاع: استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

قصفت وحدات القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ والمدافع والاسلحة الاخرى مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية الاذربيجانية الواقعة في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال 28 اكتوبر وليلة 29 اكتوبر. استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي. صد الجيش الاذربيجاني لمحاولات العدو للهجوم.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش العدو نتيجة تدابير الردع في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة.

على مدار اليوم امس وفي الليلة قُتل عدد كبير من جنود العدو ودُمّرت دباباتان من نوع "ت 72" ومنظومتي صواريخ "غراد" و14 مدفعا مختلف الانواع والعيار وعدة مقار عسكرية و6 شاحنات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الارميني.

يسيطر الجيش الاذربيجاني حاليا على الظروف العملية.