مقتل وجرح عدة ضباط رفيعي المستوى للجيش الارميني

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

قصفت وحدات القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ والمدافع والاسلحة الاخرى مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية الاذربيجانية الواقعة في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال 28 اكتوبر وليلة 29 اكتوبر. استمرت العمليات القتالية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة. وصدّ الجيش الاذربيجاني لمحاولات العدو للهجوم. نتيجة لهذا اضطر العدو على التراجع. قُتل نائب قائد الجيش الاول لارمينيا العقيد آرتور سارقيسيان ورئيس وحدة الاتصال في الفرقة الآلية الـ18 الرائد آرام غازاريان.

الى جانب ذلك، اصيب ضابط وحدة المدفعية في الجيش الارميني الاول المقدم ب.آسيريان وقائد الفوج الآلي الثاني هونان هايروميان بجروح خطرة. اصبح نائب قائد الكتيبة الثالثة للفوج الآلي الجبلي الخامس رومان تونيان في قائمة المفقودين.