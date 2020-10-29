  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقتل وجرح عدة ضباط رفيعي المستوى للجيش الارميني

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    قصفت وحدات القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ والمدافع والاسلحة الاخرى مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية الاذربيجانية الواقعة في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال 28 اكتوبر وليلة 29 اكتوبر. استمرت العمليات القتالية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة. وصدّ الجيش الاذربيجاني لمحاولات العدو للهجوم. نتيجة لهذا اضطر العدو على التراجع. قُتل نائب قائد الجيش الاول لارمينيا العقيد آرتور سارقيسيان ورئيس وحدة الاتصال في الفرقة الآلية الـ18 الرائد آرام غازاريان.

    الى جانب ذلك، اصيب ضابط وحدة المدفعية في الجيش الارميني الاول المقدم ب.آسيريان وقائد الفوج الآلي الثاني هونان هايروميان بجروح خطرة. اصبح نائب قائد الكتيبة الثالثة للفوج الآلي الجبلي الخامس رومان تونيان في قائمة المفقودين.

    AZERTAG.AZ :مقتل وجرح عدة ضباط رفيعي المستوى للجيش الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
    وزارة الدفاع: استمرت العمليات القتالية في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٣]
    وزارة الدفاع: اراضي جورانبوي وتارتار تعرضت للقصف المدفعي
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين في محافظة قوبادلي
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١١]
    الناطق باسم وزارة الدفاع: لن يمنع أي استفزاز عزمنا على الانتصار ولن يقطع طريقنا الى الظفر
    مقتل وجرح عدة ضباط رفيعي المستوى للجيش الارميني