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    سياسة


    وزارة الدفاع: إسقاط طائرتين مقاتلتين ارمينيتين من طراز سو 25

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الدفاع الجوي الاذربيجاني أسقط الطائرتين المقاتلتين الارمينيتين من طراز "سو 25" في اتجاه قوبادلي في الساعة 13:18 والساعة 13:20 في 29 اكتوبر.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: إسقاط طائرتين مقاتلتين ارمينيتين من طراز سو 25
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