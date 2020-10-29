باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الدفاع الجوي الاذربيجاني أسقط الطائرتين المقاتلتين الارمينيتين من طراز "سو 25" في اتجاه قوبادلي في الساعة 13:18 والساعة 13:20 في 29 اكتوبر.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: إسقاط طائرتين مقاتلتين ارمينيتين من طراز سو 25

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