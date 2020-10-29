وزارة الدفاع: إسقاط طائرتين مقاتلتين ارمينيتين من طراز سو 25
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الدفاع الجوي الاذربيجاني أسقط الطائرتين المقاتلتين الارمينيتين من طراز "سو 25" في اتجاه قوبادلي في الساعة 13:18 والساعة 13:20 في 29 اكتوبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٩:١٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٥]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٣٠]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٣٧]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك