انتقام بردعه: تدمير قوات الاحتلال التي قصفت المدنيين (فيديو)
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
انتقم الجيش الأذربيجاني الشجاع من القوات المسلحة الارمينية على شهدائنا الذين استشهدوا نتيجة هجوم إرهابي دموي في مدينة بردعه.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان قوات الاحتلال الأرمينية التي تقصف المدنيين في مدينة بردعه ودمرهم في ساحة المعركة.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16039684353853132813.mp4
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