باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج افادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان زيادوفا فلورا قاراش قيزي من مواليد 1967 قُتلت نتيجة سقوط قنبلة على منزلها في قرية تاب قاراقويونلو اطلقها الجيش الارميني في الساعة الخامسة في 29 أكتوبر. تجري النيابة العامة اعمال التحري والتحقيق في شأن الحادث.

AZERTAG.AZ : قنبلة ارمينية تقتل ساكنة لقرية تاب قاراقويونلو في محافظة جورانبوي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده