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    أخبار من خط الجبهة


    قنبلة ارمينية تقتل ساكنة لقرية تاب قاراقويونلو في محافظة جورانبوي

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان زيادوفا فلورا قاراش قيزي من مواليد 1967 قُتلت نتيجة سقوط قنبلة على منزلها في قرية تاب قاراقويونلو اطلقها الجيش الارميني في الساعة الخامسة في 29 أكتوبر.

    تجري النيابة العامة اعمال التحري والتحقيق في شأن الحادث.

    AZERTAG.AZ :قنبلة ارمينية تقتل ساكنة لقرية تاب قاراقويونلو في محافظة جورانبوي
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