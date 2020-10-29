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    سياسة


    هكذا ينتقم الجيش الاذربيجاني من العدو (فيديو)

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٠٥‎]

    باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن عمليات تدمير القوى البشرية والآليات العسكرية للعدو. تقدم الوكالة رابط فيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16039953132163941268.mp4

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    هكذا ينتقم الجيش الاذربيجاني من العدو (فيديو)