تدمير أهداف العدو بناءً على الإحداثيات التي قدمها الضابط الاذربيجاني الشاب بحسابات دقيقة
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠١:١٤]
باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج
الملازم سلمانوف فغان رضالي أوغلو، ضابط في القوات المسلحة الأذربيجانية وهو أحد العسكريين المتميزين في ساحة المعركة.
بحسب المعلومات الواردة إلى أذرتاج من المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان أنه تم تدمير العديد من الأهداف التي قدمها الضابط بحسابات دقيقة.
تقدم وكالة أذرتاج رابط الفيديو: https://video.azertag.az/site/video/105751
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