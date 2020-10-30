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    وزارة الدفاع: مقتل ضابط رفيع المستوى للجيش الارميني

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تستمر العمليات القتالية للجيش الأذربيجاني ضد العدو في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني صدّ لمحاولات العدو للهجوم في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة طوال يوم 29 أكتوبر. نتيجة لهذا اضطر العدو على التراجع وتكبد بخسائر في صفوف جنوده وعتاده. قُتل ضابط رفيع المستوى للجيش الارميني نائب قائد الجيش الاول لارمينيا العقيد فيكتور أروستاميان في ساحة دفاع الفرقة الآلية الـ18.

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: مقتل ضابط رفيع المستوى للجيش الارميني
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