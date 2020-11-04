مناقشة فرص التعاون بين اذربيجان وأوكرانيا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

عُقد الاجتماع الافتراضي بين وزارة الطاقة والوكالة الحكومية لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا. كرس هذا الحدث لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك لمناقشة فرص التعاون.

تفيد أذراتاج نقلاً عن الوزارة أنه حضر الحدث المسئولون من الوزارة والوكالة الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة وكالة ترتيب قضايا الطاقة برئاسة رئيس الجهاز الإداري لوزارة الطاقة زاور ممادوف ومن الجانب الآخر نائب الرئيس والمسئولون من الوكالة برئاسة القائم بأعمال رئيس الوكالة الحكومية لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا قسطنطين كورا.

في بداية الاجتماع أبلغ زاور ممادوف الكشاركين عن الاستفزازات واسعة النطاق التي ترتكبتها القوات المسلحة الأرمينية منذ 27 سبتمبر ، وقصف المناطق السكنية الأذربيجانية في البلدات والقرى خارج ساحة الحرب بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والتي تسببت في دمار وحرائق في منشآت مدنية. وأفاد أيضاً أن البنية التحتية للطاقة في أذربيجان مستهدفة أيضاً.

بدوره، أعرب قسطنطين كورا عن أمله في أن يتم حل النزاع سلمياً في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها.

بعد ذلك، وفقاً لجدول أعمال الحدث، تم تقديم معلومات حول العمل المنجز في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في أذربيجان والمشاريع الحالية. أشهرت الوكالة الحكومية لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا عرضاً تقديمياً حول التشريعات والسياسة العامة في أوكرانيا والأولويات الرئيسية ودعم الدولة للقطاع واتجاه زيادة قدرة محطات الطاقة المتجددة والتعاون الدولي في هذا المجال وغيرها من القضايا.