تواصل مشروع "مدرسي قره باغ المعروفين" - يوسف ووزير تشامانزامينلي

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل مشروع وزارة التربية والتعليم "مدرسي قره باغ المعروفين".

وأبلغت الوزارة أذرتاج أن الشخصية التاريخية التالية للمشروع هو يوسف ووزير تشامانزامينلي (1887-1943) وهو ولد في شوشا.

"تخيل مدينة على قمة جبل بها خضرة في الربيع والصيف وضباب في الخريف والشتاء ومغطاة بالثلج. هذه مدينتي ... كل جزء من المدينة يروي التاريخ ... " قال يوسف ووزير تشامانزامينلي، الكاتب والصحفي والمفكر المستنير ورجل الدولة والشخصية الاجتماعية والسياسية وأول سفير لجمهورية أذربيجان الديمقراطية في تركيا. كانت شوشا ليوسف ووزير تشامانزامينلي أساس الحياة المجيدة.

يحتل التدريس في نشاط يوسف ووزير تشامانزامينلي الغني مكاناً أساسياً. قام بتدريس اللغتين الأذربيجانية والروسية في كلية الدراسات الشرقية والتربية في جامعة أذربيجان الحكومية (الآن جامعة باكو الحكومية) وثم في معاهد التربية والطب والبترول. في عام 1938، عمل كمحاضر أول باللغة الروسية في معهد خارزم التربوي الإقليمي في أوزبكستان، وكذلك مدير مكتبة المعهد. أكد يوسف ووزير تشامانزامينلي على الدور الحاسم للتعليم والتربية في التنمية الوطنية وأن أمة بدون مدارس هي مثل شجرة بلا جذور وأنه يفتقر إلى القوة التي يحتاجها للبقاء ويجف ويموت.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "مدرسي قره باغ المعروفين" يقدم معلومات عن مشاهير ولدوا في قره باغ وانخرطوا في أنشطة تربوية. الهدف من المشروع هو تخليد ذكرى المدرسين المعروفين في قره باغ في هذه الأيام التي نسعد بأخبار انتصارات الجيش الأذربيجاني المنتصر.