توسيع مجالات التعاون بين جامعة باكو الحمومية وشركة Clarivate Analytics

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

عقدت جامعة باكو الحكومية بالاشتراك مع شركة Clarivate Analytics لتوضيح التحليلات اجتماعاً افتراضياً آخر حول قضايا الساعة مثل المنشورات العلمية والسمعة الدولية للأعمال العلمية المنشورة في جامعة جامعة باكو الحكومية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن جامعة باكو الحكومية أن الحدث كان يهدف إلى تطوير النشاط العلمي وتحسين جودته وتعزيز السمعة العلمية لبلدنا في العالم. شارك كل من حسين محمدوف، نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكارات وأوليغ أوتكين، مدير شركة Clarivate Analytics في شئون رابطة الدول المستقلة وروسيا وسيفينج جعفروفا، الممثل الرسمي لأذربيجان وجورجيا وأوكرانيا في الشركة و ماهر بيرغولييف، رئيس القسم في مركز تنظيم العمل العلمي والابتكارات لجامعة باكو الحكومية في الاجتماع المنظم على أساس برنامج “Microsoft Teams”

لفت إلتشين باباييف، مدير جامعة باكو الحكومية الانتباه إلى سبل زيادة توسيع مجالات التعاون مع شركة Clarivate Analytics وآفاق هذا التعاون وقضايا الأنشطة القادمة.

أشار فالنتين بوغوروف، رئيس البرامج التعليمية في شركة Clarivate Analytics إلى الديناميكيات المتزايدة للمقالات العلمية لعلماء جامعة باكو الحكومية المنشورة في المجلات المفهرسة الدولية في النصف الأول من عام 2020 وذلك على الرغم من الوباء.

في نهاية الاجتماع، قرر البحث عن المجلات الموثوقة في مختلف المجالات العلمية وإعداد المقالات وعقد دورات تدريبية منتظمة حول مبادئ النشر.