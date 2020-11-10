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    علم وتعليم


    الشعب الأذربيجاني يتوحد حول القائد الأعلى المنتصر كقبضة واحدة

    ١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]

    باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

    إن الانتصار الذي نشهده اليوم هو نجاح تاريخي عظيم. لقد حققنا هذا الانتصار الذي كان شعبنا ينتظره منذ سنوات عديدة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة بشجاعة جيشنا المجيد.

    صرح الباحث البارز في معهد القانون وحقوق الإنسان رضوان حسينوف لـوكالة أذرتاج أن المهمة الرئيسية الآن هي الحفاظ على هذا النصر: "كدولة منتصرة، تغير موقفنا في المنطقة بالفعل. وبهذا الانتصار عاد السلام الى منطقة القوقاز ".

    وأشار رضوان حسينوف إلى أن فتح الممر المؤدي إلى ناختشيفان هو أيضاً عنصر مهم في انتصارنا: “هذا الممر له أهمية استراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. سيربط ممر ناختشيفان أذربيجان بتركيا الشقيقة. يتوحد الشعب الأذربيجاني حول القائد الأعلى المنتصر. بعد ذلك ستكون وحدتنا وانتصاراتنا إلى الأبد ودائمة ".

     

    AZERTAG.AZ :الشعب الأذربيجاني يتوحد حول القائد الأعلى المنتصر كقبضة واحدة
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    الشعب الأذربيجاني يتوحد حول القائد الأعلى المنتصر كقبضة واحدة