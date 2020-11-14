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    المفتاح الفضي لقلعة شوشا يحتفظ في متحف التاريخ

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    يحتفظ المفتاح الفضي لقلعة شوشا في رصيد الأسلحة والأعلام لمتحف التاريخ الوطني في أذربيجان.

    أخبر المتحف وكالة أذرتاج أن المفاتيح نُهبت أثناء احتلال شوشا من قبل روسيا القيصرية وأخرجت من أذربيجان بطرق مختلفة وسلمت إلى متحف القوقاز للتاريخ العسكري الذي افتتح عام 1888 في تبليسي (جورجيا). في عام 1924 تم تسليم أعلام العديد من الإمارات الاذربيجانية التي كانت تعتبر سمة للدولة وخرز أمير كنجه جواد خان ورمح أمير قره باغ إبراهيم خليل خان ومفاتيح المدن والحصون إلى متحف التاريخ.

    مفاتيح قلعة شوشا مصنوعة من الفضة ومزينة بخيوط ذهبية وفضية. هذه المفاتيح المحفوظة في المتحف مهمة لدراسة وترويج تاريخ شوشا.

     

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