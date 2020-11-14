نهب مواردنا الطبيعية بلا رحمة من قبل الأرمن في مناطقنا المحررة

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

استضاف معهد علم النبات حدثاً عبر الإنترنت مخصصاً لانتصار أذربيجان التاريخي في حرب قره باغ.

أبلغ المعهد وكالة أذرتاج أن مديرة المؤسسة العلمية الأكاديمية "والده علي زاده" هنأت العاملين في المؤسسة بمناسبة النصر. وقالت الأكاديمية إن هذا الانتصار هو نتيجة منطقية للسياسة الخارجية الناجحة التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف. بفضل الإرادة السياسية القوية والتصميم والقيادة للقائد الأعلى المنتصر حرر جيشنا الجبار أراضينا من الاحتلال واستُعيدت وحدة أراضينا.

وأشارت الأكاديمية إلى أن مواردنا الطبيعية تعرضت للنهب بلا رحمة من قبل الأرمن في المناطق المحررة وشددت على أهمية تخطيط البحوث لدراسة الوضع الحالي للتنوع النباتي في هذه المناطق. وفي النهاية دعت السيدة والده علي زاده نيابة عن موظفي المعهد رحمة الله على شهداء الوطن وشفاء لجنودنا الجرحى.

وهنأ نائب مدير الشئون العلمية بالمعهد البروفيسور إيلدار نوروزوف الجميع بالنصر. وشدد على أن الجيش الأذربيجاني بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المظفر أنهى 30 عاماً من الشوق خلال 44 يوماً وأجبر أرمينيا على الركوع والاستسلام. إن انتصارنا التاريخي على حساب أرواح الأبناء الشجعان سيظل محفوراً إلى الأبد في ذاكرة شعبنا.

وأعرب المتحدثون الآخرون عن امتنانهم الكبير لجيشنا الجبار بقيادة القائد العام المظفر الذي منحنا النصر التاريخي. أشير إلى أن الانتصار في الحرب الوطنية العظمى أثبت للعالم القوة السياسية والعسكرية لأذربيجان.

تم عرض مقطع فيديوبعنوان "قره باغ هي أذربيجان!"

وفي الختام عُرض على المشاركين نص مناشدة العاملين في المعهد والموجهة إلى القائد العام للقوات المسلحة الرئيس إلهام علييف بمناسبة استعادة وحدة أراضي بلدنا والنصر التاريخي .