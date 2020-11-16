مواصلة المسابقة الإبداعية الدولية المكرسة لشوشا

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

نظمت مركز تنمية الطفل والشباب الجمهوري لوزارة التعليم المسابقة الإبداعية الدولية تحت شعار "عزيزتي شوشا، أنت حرة!" و"عزيزتي شوشا، قد عدنا اليك!"

الهدف الأساسي من المسابقة هو ابتكار نصوص أدبية جديدة بمناسبة تحرير أراضينا المحتلة ورفع روح الوطنية العسكرية بين أبناء شعبنا وغرس المشاعر النبيلة في نفوس الشباب كالتضامن الوطني والبطولة وكشف عن مستواهم الفني والجمالي ورفعه. ستتواصل المسابقة حتى 31 ديسمبر.

نظراً للظروف الوبائية الحالية، ستقام المسابقة المنظمة على المنصة الإلكترونية في 3 فئات عمرية (9-11 سنة و12-14 سنة و15-17 سنة) و4 عروض (مقال وقصيدة وأغنية وخطاب). يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا الانضمام أيضًا إلى المسابقة. يمكن للمشاركين المشاركة في عرض واحد وإعداد الأعمال المقدمة باللغات الأذربيجانية والروسية والإنجليزية. يجب مراعاة الشروط التالية عند إعداد العمل:

- يجب أن يكون للمقال عنوان. أن لا يزيد عن صفحة A4 ويجب أن ترسل بشكل مطبوع.

- يجب أن تحمل القصائد عنواناً ولا يزيد عن 40 سطراً. يجب إرسال القصائد مطبوعة.

- ألا تزيد الأغنية عن 4 دقائق. سيتم تقييم الأغاني على أساس اللحن والتكوين والأصالة وكلمات الأغاني (إذا لزم الأمر). لا تؤخذ جودة الكتابة في الاعتبار. يجب إرسال كلمات الأغنية مطبوعة.

- يجب ألا تزيد الخطاب تاكعلروض عن 3 دقائق وترسل بصيغة صوتية أو مرئية. يجب إرسال نص الخطاب في نسخة ورقية.

وعلى الراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال معلومات عن أنفسهم (الاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد والمؤسسة التعليمية والبلد والمدينة والعنوان ورقم الاتصال) إلى موقع [email protected] مع عملهم المقدم إلى المسابقة. يمكن الاتصال بنا على الهاتف رقمه

492-57-67 (012), 902-38-56 (055) (“WhatsApp”)).

سيتم الإعلان عن الفائزين في يناير من العام المقبل ومنحهم دبلومات وهدايا قيمة.