انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 188.2 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 56.7 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير مليار و455.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الأشهر العشرة المقابلة من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 62.9 مليون دولار.