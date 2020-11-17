انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 188.2 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 56.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير مليار و455.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الأشهر العشرة المقابلة من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 62.9 مليون دولار.
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