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    علم وتعليم


    نشرة جديدة لمعهد المخطوطات: شعراء مبتسمون في عيونهم دموع"

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    صدر كتاب "شعراء مبتسمون في عيونهم دموع" في معهد المخطوطات الذي يحمل اسم محمد فضولي.

    إبلغ المعهد أذرتاج عن ذلك مشيراً إلى أن الكتاب الذي جمعه ، الباحث البارز في قسم ترجمة المخطوطات والكتب المطبوعة القديمة ودكتور الفلسفة في فقه اللغة، والأستاذ المشارك أكرم باقروف إهداءً للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لعالم المخطوطات البارز محمدأغا سلطانوف (1910-1991.( وتجدر الإشارة إلى أن محمدأغا سلطانوف هو البادئ والمحرر لهذه المجموعة. تعود حرفنة النصوص الموجودة في الكتاب إلى أكرم باغيروف وماهره غولييفا وعارف رمضانوف وفاروخ فرمانوف وناظم رضوان. يتضمن المنشور أمثلة من أعمال المؤلفين الأذربيجانيين في القرن التاسع عشر (دخيل وكومري وراجي وصراف وشوحي وشواي ونباتي وفقير وديلسوز وآجيز وبورغم وراوز) الذين قُدِّموا كشعراء رثاء في الفترة السوفيتية وتركوا خارج البحث.

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