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    انخفاض صادرات وواردات الكهرباء خلال الأشهر العشرة الماضية

    ١٩.١١.٢٠٢٠ [١٨:١٩]

    باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم تصدير 901.7 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    وانخفضت الصادرات بمقدار 208.6 مليون كيلو واط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر العشرة الأولى، انخفضت واردات الكهرباء بمقدار 5.7 مليون كيلوواط / ساعة لتصل إلى 115.1 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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