انخفاض صادرات وواردات الكهرباء خلال الأشهر العشرة الماضية

باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم تصدير 901.7 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

وانخفضت الصادرات بمقدار 208.6 مليون كيلو واط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر العشرة الأولى، انخفضت واردات الكهرباء بمقدار 5.7 مليون كيلوواط / ساعة لتصل إلى 115.1 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.