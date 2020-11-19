انخفاض صادرات وواردات الكهرباء خلال الأشهر العشرة الماضية
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم تصدير 901.7 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
وانخفضت الصادرات بمقدار 208.6 مليون كيلو واط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر العشرة الأولى، انخفضت واردات الكهرباء بمقدار 5.7 مليون كيلوواط / ساعة لتصل إلى 115.1 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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