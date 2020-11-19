باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم توليد خلال أشهر يناير - أكتوبر لهذا العام بأذربيجان طاقة كهربائية بمقدار 21.3 مليار كيلو واط ساعة. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان إنتاج الكهرباء في الدولة لمدة 10 أشهر انخفض بمقدار 138.5 مليون كيلوواط ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 21 مليار و301.3 مليون كيلوواط ساعة. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية الى 315.2 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 20 مليار و63.7 مليون كيلوواط / ساعة وانخفضت محطات الطاقة الكهرومائية بمقدار 455 مليون كيلوواط / ساعة إلى 946.4 مليون كيلوواط ساعة. زاد المصادر الأخرى (الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ومحطة حرق النفايات الصلبة) بمقدار 1.2 مليون كيلوواط / ساعة ليصل إلى 291.2 مليون كيلوواط / ساعة.

AZERTAG.AZ : إنتاج 21.3 مليار كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال العام الجاري

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