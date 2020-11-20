توفير الكهرباء للمباني العامة المهمة في مدينة جبرائيل وبلدة هادروت

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وفقًا لمرسوم الرئيس إلهام علييف ذي الصلة، تتخذ الشركة المساهمة المفتوحة "أذرإيشيق" تدابير عاجلة في اطار مشروع "أذرإيشيق في قاراباغ" لتوفير الطاقة الكهربائية للمباني العامة ذات الأهمية الخاصة في الأراضي المحررة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة انه تحت قيادة القائد الأعلى المظفر الرئيس إلهام علييف يجري العمل على نطاق واسع في جميع المجالات وبما في ذلك إمدادات الطاقة الكهربائية في الأراضي التي حررها جيشنا الشجاع.

في الوقت الحاضر، يقوم عمال شركة "أذرإيشيق" بإزالة الضرر الناجم عن استهداف العدو للمبانئ المدنية في المناطق على خط الحبهة وتنفيذ أعمال الترميم ليل نهار. ومن المقرر إنشاء المراكز الادارية الجديدة في المناطق المحررة وإنشاء شبكات 110 و35 و0.4 كيلوفولت باستخدام أحدث التقنيات وحماية المرحلات الإلكترونية وأنظمة التشغيل الآلي ونظام التحكم عن بعد واعداد مشاريع لمد خطوط نقل الطاقة باستخدام الأسلاك المعزولة ذاتية الدعم بقدرة 35 كيلو فولت وتنفيذ هذه المشاريع على مراحل. يتم تنفيذ المشاريع المخططة، بدأت شركة "أذرإيشيق" في تنفيذ تدابير عاجلة في اطار مشروع "أذرإيشيق في قاراباغ" لتوفير إمدادات الطاقة المؤقتة للمباني ذات الأهمية الخاصة في الأراضي المحررة.