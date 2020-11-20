إصدار كتاب جديد عن صلة القرابة بين اللغتين السومرية والتركية

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

نشر الباحث الرائد في قسم الفلكلور والأدب المكتوب بمعهد الفلكلور الدكتور في فقه اللغة إسلام صادق كتاب "لغة الرب، اللغة التركية، اللغة السومرية".

أخبر المعهد أذرتاج أن الكتاب يحتوي على معلومات غنية حول صياغة (تراص) اللغتين السومرية والتركية ووجود قانون التناغم والمقاطع في كل منهما. تمت دراسة الصوتيات والتشكيلات والنحو والمعجم للغة السومرية في الكتاب من خلال المقارنات المتبادلة مع مواد اللغة التركية. وهناك الشروط الهامة الثلاثة المطلوبة لقرابة لغتين- في كلتا اللغتين- أمثلة وثيقة الصلة ومقنعة للغاية لنفس المصطلحات التي تشير إلى القرابة والعدد وأجزاء الجسم. لم يكتف المؤلف بذلك، بل يزيد عدد الشروط التي تؤكد صلة القرابة بين اللغتين السومرية والتركية إلى 30. إن اكتشاف نفس المرادفات والأفعال الجذرية وحالات الأسماء ولواحق الحالة في كلتا اللغتين حجة لا جدال فيها تؤكد العلاقة بين هاتين اللغتين.

يتم إظهار قرابة اللغتين في الفصول بعناوين "تكوين الكلمات من خلال الكلمات الأولى وإضافة الصوت باللغتين السومرية والتركية" و"مشتقات الكلمة من أصل واحد باللغتين السومرية والتركية" و"إنشاء الكلمات من خلال تكرار المقاطع باللغتين السومرية والتركية" و"التوضيح الدلالي لأسماء إله السومري في اللغة التركية" "التركيات الاسمية في ملحمة بيلقاميس" وتحليلها المقارن بتوضيح العلاقة بين هاتين اللغتين وتوضيح الأمثلة الواردة في العناوين".

يكشف الكتاب أيضاً عن التشابه أو التطابق بين حوالي 1000 كلمة والتي تعتبر، إلى جانب الحجج الأخرى، ذات قيمة كبيرة من حيث تأكيد القرابة بين اللغتين السومرية والتركية.