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    علم وتعليم


    وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة أغدام

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٣١]

    باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة التعليم إن 99 مدرسة كانت ناشطة في مقاطعة أغدام في العام الدراسي 1992/1993م حتى احتلال المقاطعة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة التعليم أن عدد التلاميذ المتعلمين في المدارس كان 29 الفا و478 تلميذ وتلميذة وكانوا يتعلمون على يد ألفين و966 مدرس ومدرسة.

    واشارت الى أن 135 مؤسسة تعليمة منتمية الى المقاطعة كانت ناشطة في العام الدراسي 2020/2021م بعدد التلاميذ والتلميذات البالغ 24 ألفا و608 والمتعلمين على يد ألفين و997 مدرس ومدرسة.

    AZERTAG.AZ :وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة أغدام
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    وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة أغدام