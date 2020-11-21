اذربيجان تبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة مع باكستان

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برويز شهبازوف مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى أذربيجان بلال هاي.

أخبرت الوزارة وكالة أذرتاج أن الوزير هنأ السفير بمناسبة بداية مهمته الدبلوماسية في أذربيجان وأشار إلى العلاقات الودية القوية بين أذربيجان وباكستان وأشاد بدعم باكستان المتواصل لأذربيجان ونضالها العادل خلال الهجوم المضاد ضد العدوان العسكري الارميني. وشكر باكستان على دعمها السياسي والمعنوي المهم وموقفها الثابت في استعادة وحدة أراضي البلاد داخل حدودها المعترف بها دولياً.

هنأ السفير بلال هاي بدوره أذربيجان حكومة وشعباً على النصر الكبير وقال إن باكستان تدعم دائما موقف أذربيجان العادل والمنصف بشأن قضية قره باغ. ورحب السفير بالبيان الموقع بين الطرفين بشأن وقف الأعمال العدائية وأعرب عن ثقته في أن هذه الوثيقة ستؤدي إلى الاستقرار والتنمية في المنطقة.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وناقشا المسائل الناشئة عن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وبحثا فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وآفاق التعاون الثنائي.