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    علم وتعليم


    متحف التاريخ يقتني بإبريق طيني للقرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    تم العثور على إبريق طيني يعود تاريخه إلى القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد في أغجابادي ويحتفظ به في الصندوق الأثري لمتحف التاريخ الوطني لأذربيجان.

    أبلغ المتحف أذرتاج أن الطين تم شواه جيدًا وأن الطينه أصبح رمادياً غامقاً. ينحدر فم الإناء من الحلق إلى أعلى والجسم مخروطي الشكل. تم صنع مقبضين أفقيين شبه منحرفين على كتف الجسم وحُفر ثقب في وسط المقابض. الجسم مزين بخطوط منحدرة متوازية والمقعد مستقيم. السطح الخارجي للحلق مصقول وعلى الرغم من اكتماله جزئياً بسبب حالة التخزين، إلا أن بعض أجزاء المقابض مكسورة.

    هذا الإبريق المحفوظ في المتحف مهم لدراسة تاريخنا الأثري

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    متحف التاريخ يقتني بإبريق طيني للقرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد