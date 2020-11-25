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    علم وتعليم


    وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة كلبجار

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٨]

    كلبجار، 25 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة التعليم إن 96 مدرسة كانت ناشطة في مقاطعة كلبجار في العام الدراسي 1992/1993م حتى احتلال المقاطعة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة التعليم أن عدد التلاميذ المتعلمين في المدارس كان 9 آلاف و747 تلميذ وتلميذة وكانوا يتعلمون على يد 1113 مدرس ومدرسة.

    واشارت الى أن 109 مؤسسة تعليمة منتمية الى المقاطعة كانت ناشطة في العام الدراسي 2020/2021م بعدد التلاميذ والتلميذات البالغ 15 ألفا و666 والمتعلمين على يد 1952 مدرس ومدرسة.

    AZERTAG.AZ :وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة كلبجار
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