وزارة التعليم تكشف عن إحصاءات تعليمية لمقاطعة كلبجار

كلبجار، 25 نوفمبر، أذرتاج

قالت وزارة التعليم إن 96 مدرسة كانت ناشطة في مقاطعة كلبجار في العام الدراسي 1992/1993م حتى احتلال المقاطعة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة التعليم أن عدد التلاميذ المتعلمين في المدارس كان 9 آلاف و747 تلميذ وتلميذة وكانوا يتعلمون على يد 1113 مدرس ومدرسة.

واشارت الى أن 109 مؤسسة تعليمة منتمية الى المقاطعة كانت ناشطة في العام الدراسي 2020/2021م بعدد التلاميذ والتلميذات البالغ 15 ألفا و666 والمتعلمين على يد 1952 مدرس ومدرسة.