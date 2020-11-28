ابحاث العاملين في متحف التاريخ نُشرت ضمن مجموعة مواد المؤتمر الدولي

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

صدرت ابحاث موظفي المتحف الوطني لتاريخ أذربيجان - نائب مدير الشئون العلمية، الدكتور في العلوم التاريخية نارجيز علييفا والأستاذ المساعد سيفينج وهابوفا ودكتوراه الفلسفة في التاريخ أيكون ممادوفا في مجموعة منشورات المؤتمر الدولي المنعقد تحت عنوان "تجربة الدراسات الإسلامية في ضوء نشأة مدارس الإلهيات الوطنية" في مدينة بوغدور لجمهورية تاتارستان.

أبلغ المتحف وكالة أذرتاج أن المجموعة تشمل "أنشطة العلماء الأذربيجانيين والشخصيات الثقافية في المراكز الثقافية للخلافة" لنرجيز علييفا و"تأثير الثقافة الإسلامية على تقاليد إنتاج الأسلحة لدى الشعوب التركية" و"عملات جزجي المحفوظة في رصيد العملات لمتحف التاريخ الوطني لأذربيجان كمواد واقعية للدراسات الإسلامية" لأيجون مامادوفا.