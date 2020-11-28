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    استراتيجية الاطفال تنص على اتخاذ تدابير ترمي الى توجيه الأيتام الى التعليم المهني

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    تنص خطة الفعاليات للفترة ما بين 2020-2025م لتنفيذ استراتيجية الاطفال المصدق عليها من قبل المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس إلهام علييف في 27 نوفمبر 2020م على اتخاذ تدابير ترمي الى اعادة التأهيل الاجتماعي للاطفال المهملين والأيتام ولا سيما توجيههم الى التعليم المهني.

    أفادت أذرتاج أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم وهيئات السلطة التنفيذية المحلية كلفها المرسوم الرئاسي بتنفيذ هذه الاعمال. كما يكلف وزارتي التعليم والعمل والضمان الاجتماعي بتحقيق فعاليات رامية الى تحسين خدمات الاستشارة المهنية وتشجيع المهن وكذلك الخدمة النفسية لدى المؤسسات التعليمية.

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