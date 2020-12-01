تمديد مدة التعليم عن بعد في اذربيجان الى 30 ديسمبر
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤١]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
تم تمديد مدة عملية التعليم عن بعد في جمهورية اذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج ان مدة التعليم عن بعد في البلد تم تمديدها من الاول من ديسمبر الى الثلاثين من الشهر ذاته بناء على التعديل على قرار مجلس الوزراء.
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