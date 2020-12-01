باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج تم تمديد مدة عملية التعليم عن بعد في جمهورية اذربيجان. افادت وكالة أذرتاج ان مدة التعليم عن بعد في البلد تم تمديدها من الاول من ديسمبر الى الثلاثين من الشهر ذاته بناء على التعديل على قرار مجلس الوزراء.

AZERTAG.AZ : تمديد مدة التعليم عن بعد في اذربيجان الى 30 ديسمبر

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