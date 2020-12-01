وزارة التعليم: الدولة دفعت الرسوم الدراسية لنحو 14 ألف طالب

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

قالت وزارة التعليم إن الرسوم الدراسية لـ13 ألفا و862 طالب من الفئات الاجتماعية الحساسة دفعت من قبل الدولة.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن 23 الفا و236 طالب وطالبة تقدموا بطلبات من خلال بوابة الوزارة الالكترونية من الفئات الاجتماعية الحساسة بدفع الرسوم الدراسية من جانب الدولة للعام الدرائي 2020/2021م خلال مدة شهرين أخيرين وقد تم تأمين دفع الرسوم الدراسية لـ13 ألفا و862 طالب وطالبة من قبل الدولة الى المؤسسات التعليمية وطلبات 1384 مقدم قيد التحقيق والعمل سويا مع المؤسسات الدراسية ذات الصلة.

يذكر أن بوابة الوزرة الالكترونية تقبل المراجعات الى 10 ديسمبر.