باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

ستقام البطولة الدولية الافتراضية في الشطرنج تحت عنوان "قره باغ هي أذربيجان!" ينظمها مركز "تعليم" الرياضي للجمهورية يومي 5 و6 ديسمبر.

أبلغت وزارة التعليم أذرتاج بهذا. يذكر أن البطولة الدولية ستنظم على مرحلتين بين لاعبي الشطرنج تحت 17 سنة بمرحلة تصفيات ومرحلة نهائية. وسيتنافس في نهائيات البطولة أكثر من 2400 لاعب في الشطرنج ذوي التصنيفات والذين احتلوا 30 مركزاً أول في جولة التصفيات يحق لهم المشاركة مباشرة في النهائيات.

ستنقل المسابقة مباشرة عبر موقع يوتيوب. وعلى أساس قواعد البطولة سيمنح الفائزين بدبلومات وجوائز نقدية.

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من البطولة الدولية الافتراضية هو الاحتفال باستعادة وحدة أراضي أذربيجان والتنظيم الفعال لوقت الفراغ لأطفال المدارس في وضع الحجر الصحي الذي يتم تطبيقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (COVID-19) في العالم.

المعلومات ذات الصلة بالبطولة متاحة على موقع وزارة التعليم عبر الروابط. موقع البطولة:

www.tehsilchess.az/karabakh2020