وزارة التعليم: ستدرس تجربة سنغافوره في إعداد الكتب المدرسية في الرياضيات

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

أطلقت وزارة التعليم مشروعاً جديداً لضمان حداثة وتنافسية مناهج الرياضيات والكتب المدرسية المستخدمة في مؤسسات التعليم العام.

أبلغت الوزارة وكالة أذرتاج أنه تم توقيع اتفاقية مع معهد مارشال كافنديش في سنغافوره الذي نجح في تحسين المعايير والكتب المدرسية في الرياضيات في العديد من البلدان حول العالم.

في المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل معهد مارشال كافنديش ومعهد التعليم، سيشارك المتخصصون الأذربيجانيون في التعلم عن بعد لمراجعة وتحليل مناهج المتخصصين السنغافوريين في الرياضيات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تدريب المتخصصين المحليين على تحليل مواد التدريس والتعلم المطبقة في الدولة في الرياضيات. في المراحل التالية وبناءً على توصيات الخبراء السنغافوريين، سيقوم الخبراء المحليون بتحليل الوضع الحالي في تدريس الرياضيات وسيقومون بتحسين المناهج والكتب المدرسية في الرياضيات، مع مراعاة متطلبات العصر الحديث والخبرة الدولية. في النهاية وفي إطار المشروع المشار إليه، سيتم إعداد تقريرين وتوصيات حول تحليل منهج الرياضيات ومواد تعليمية وتدريس الرياضيات للصف الأول إلى التاسع وتقديمهما إلى وزارة التعليم.

من الجدير بالذكر أن الطلبة السنغافوريين البالغين من العمر 14 عاماً احتلوا المرتبة الأولى بين 600 ألف طالب من 57 دولة في الرياضيات بمتوسط درجات 621 بحسب نتائج برنامج التقييم الدولي في علوم الطبيعة والرياضيات ((TIMSS لعام 2015. وكذلك على أساس تقرير لبرنامج التقييم الدولي لنجاحات التلاميذ (PISA) لعام 2018 احتل الطلبة البالغون من العمر 15 عاماً من سنغافوره المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتوسط 569 نقطة في كتلة الرياضيات.