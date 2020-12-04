المؤتمر العلمي الدولي: المخطوطات الأذربيجانية في مكتبات العالم

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس معهد محمد فضولي للمخطوطات عقد المؤتمر النظري العلمي الدولي الخامس عبر الاتصال المرئي حول "المخطوطات الأذربيجانية في مكتبات العالم".

أبلغ المعهد أذرتاج بذلك. وأفيد أن مدير المعهد الأكاديمي تيمور كريملي قال إن عام 2020 يشهد الذكرى السبعين لتأسيس المؤسسة العلمية. وأعاد إلى الذاكرة أن الزعيم الوطني حيدر علييف سمى معهد المخطوطات كنزنا الوطني وقدرر الكتب النادرة المحفوظة هنا كآثار تاريخية قيّمة لأذربيجان.

وقال الأكاديمي تيمور كريملي مؤكداً على أهمية جمع المخطوطات التي هي مصدر مهم لتبادل المعلومات بين الأجيال. وتحدث الأكاديمي عن حساسية الآثار المكتوبة المنقوشة على الورق، مشدداً على أن نظام الحفظ الإلكتروني للمخطوطات التي تم تصليحها لإعادة استخدامها في مختبرات معهد المخطوطات بمساعدة متخصصين في الترميم هي مطالبة العصر. قال الأكاديمي إن المؤسسة العلمية التي اجتازت بنجاح اختبار السنوات في مجال جمع وحماية المخطوطات في جمهوريتنا، لديها مهمة مسئولة، مثل ترويج الثقافة الأذربيجانية في العالم. وأشار إلى أن المخطوطات المشهورة عالمياً المحفوظة هنا مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأكد العالم أيضاً أن المركز العلمي البالغ من العمر 70 عاماً سيجري أبحاثاً في أراضينا المحررة أيضاً.

تحدث مدير صندوق المخطوطات لفرع نخشوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتور في علم اللغة فرمان خليلوف عن المشاريع المشتركة المنفذة مع معهد المخطوطات والإنجازات العلمية. وأشار إلى أنه إلى جانب الكتب المنشورة في المخطوطات والطباعة الحجرية التركية القديمة، فإن الكتب التي نشرتها دار الطباعة الكهربائية منذ نهاية القرن التاسع عشر محفوظة في الصندوق الذي يرأسه. قدم فرمان خليلوف معلومات مفصلة عن هذه المخطوطات وقال إن هذه الكتب لها أهمية كبيرة في تكوين الذوق الفني للقراء الأذربيجانيين والتعريف بالثقافة العالمية، وكذلك دراسة فن الترجمة والتاريخ المدرسي في بلدنا.

وأشاد رئيس فرع كنجه لأكاديمية العلوم الأكاديمي فؤاد علييف في كلمته بأنشطة معهد المخطوطات، مؤكدا أن نتائج موفقة تحققت بفضل تعاون طويل الأمد مع هذه المؤسسة العلمية.

استذكرت مديرة معهد كونفوشيوس الأوزبكي الصيني العامل لدى معهد طشقند الحكومي للدراسات الشرقية، البروفيسورة المشاركة سعودت نصيروفا توقيع مذكرة التفاهم والتعاون في مجال التعاون العلمي والثقافي مع معهد محمد فضولي للمخطوطات في يونيو من هذا العام. وأشارت إلى أنه تم تطوير التعاون في مجال البحث والترجمة للآثار الكتابية النادرة بما في ذلك المخطوطات القديمة والكتب المطبوعة القديمة. وأشارت إلى أن معهد المخطوطات الذي أكمل بنجاح أكثر من نصف قرن يقوم حاليا بتبادل الخبرات العلمية والثقافية مع المتخصصين من المعهد الأوزبكي الصيني. إن الحفاظ على مخطوطات عظماء الشعراء والفلاسفة وغيرهم من ممثلي الشعبين في المؤسسات العلمية لسنوات عديدة هو مثال واضح على العلاقات الودية. إن زيادة تعزيز التعاون بين المؤسستين أمر مهم للغاية من حيث نقل التراث الثقافي لشعوبنا إلى الأجيال القادمة.

كما قدمت معلومات عن التعاون الدولي للمعهد في المؤتمر. أشارت رئيسة قسم العلاقات الدولية، دكتوراه الفلسفة في التاريخ نيجار باباخانوفا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة العلمية هو الحصول على نسخ من ثرواتنا الوطنية التي تم نقلها في حينها إلى العديد من المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات حول العالم. في هذا الصدد، تم توسيع التعاون الدولي الناجح مع تركيا وإيران والجزيرة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وإنجلترا ودول أخرى، ويتم جمع المعلومات عن المخطوطات الأذربيجانية المحفوظة في كنوز الكتب المختلفة وكما يجري تنظيم وتجديد وحفظ وترويج معروضات مخطوطات المعهد بنجاح.

تحدث رئيس قسم أبحاث الكتب المطبوعة ودكتوراه الفلسفة في التاريخ والأستاذ المشارك جاود جعفروف عن العمل المنجز في الدراسة المنهجية للمواد المخزنة في معهد المخطوطات والتحليل السينتومتري والتوصيف العلمي ومواد الطباعة المعدة للنشر وتسجيل المنشورات في قواعد بيانات الفهرسة العلمية الموثوقة والشبكات الاجتماعية الأكاديمية، بالإضافة إلى زيادة تصنيفها.

لقيت المحاضرات في مواضيع مختلفة والتي قدمت في إطار جلسات افتراضية للأقسام مثل "تحليل مقارن لمخطوطات ملحمة" كوروغلو" المحفوظة في مكتبات العالم للدكتور في علم اللغة آيبانيز علييفا- كنكرلي و"حول مخطوطات مؤلفات البصيري" للدكتور في علم اللغة باشا كريموف و"حول المصدر الأساسي لحكاية "الخير والشر" لنظامي كنجوي للدكتوراه في الفلسفة في علم الفلسفة والأستاذ المساعد عزيزاغا نجف وغيرهم من العلماء اهتمام كبير لدى المشاركين.