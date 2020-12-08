الأستاذ الأذربيجاني المقيم في تشيلي يلقى محاضرة حول وقائع قره باغ

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

ألقى مواطننا العالم شهريار نصيروف محاضرة عن قره باغ في مركز "ريفليكسيونز إنترناسيوناليس" (Reflexiones İnternacionales) للفكر باسم سلفادور أليندي في تشيلي.

تنقل أذرتاج هذه المعلومات نقلا عن لجنة الدولة للعمل مع المغتربين.

وافق الأستاذ في كلية أدولفو إيبانيز للعلوم والهندسة في تشيلي ومدير برنامج الماجستير في تقنيات وإدارة الطاقة المتجددة وكبار الباحثين في مركز أبحاث الطاقة الشمسية شهريار نصيروف على عرض بإلقاء المحاضة حول الصراع.

قدم مواطننا في اللقاء مع الطلبة معلومات مفصلة عن تاريخ الصراع وتوطين الأرمن في الأراضي الأذربيجانية القديمة في عهد روسيا القيصرية. وأشار إلى أنه منذ عام 1988 احتلت أرمينيا منطقة قره باغ الجبلية التاريخية لأذربيجان و7 مناطق متاخمة لها واتبعت سياسة التطهير العرقي ضد الأذربيجانيين في هذه المناطق وارتكبت الإبادة الجماعية. أشير إلى أن أذربيجان تقاتل المحتلين منذ سنوات عديدة وتستعيد وحدة أراضيها بالانتصار في حرب الـ 44 يوماً والتي بدأت نتيجة استفزاز يريفان الرسمية في 27 سبتمبر وانتهت في 10 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز "ريفليكسيونز إنترناسيوناليس" يعقد بانتظام اجتماعات مع خبراء دوليين لإلقاء محاضرات حول السياسة الخارجية والدبلوماسية والصراع والأمن الدوليين وحقوق الإنسان وتغير المناخ والتجارة الخارجية ومجالات أخرى.