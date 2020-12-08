مناقشات الاعمال اللازمة في مجال الطاقة المتجددة في الأراضي المحررة

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

عقد الاجتماع برئاسة وزير الطاقة برفيز شاهبازوف ورؤساء الإدارات ذات الصلة بالوزارة لمناقشة العمل الذي يتعين القيام به والخطوات التي يجب اتخاذها لحساب الإمكانات الدقيقة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية في قره باغ والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الوزارة لوكالة أذرتاج أن الاجتماع بحث المناطق ذات الإمكانات الكبيرة في الطاقة المتجددة في الأراضي المحررة، بما في ذلك تركيب محطات القياس لتحديد الإمكانات الدقيقة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في تلك المناطق لتقييم القدرات الفنية والكفاءة الاقتصادية. وقدمت مقتراحات بشأن العمل الذي يتعين القيام به.

وقد أشير إلى أنه تم اختيار 8 مناطق محتملة تبلغ مساحتها الإجمالية 14 ألفاً و427 هكتار ذات إمكانات شمسية عالية في مناطق كلبجار ولاشين وغوبادلي وزانكيلان وجبراييل وفضولي. على الرغم من أنه يمكن تركيب ما مجموعه 7 آلاف و214 ميغاواط من الطاقة الشمسية في هذه المناطق، إلا أن إجمالي الإمكانات يقدر بأكثر من 4 آلاف ميغاواط، بالنظر إلى أن بعض المناطق الجنوبية قد تكون زراعية.

ثم تم إلقاء النظر في موارد طاقة الرياح في منطقتي كلبجار ولاشين. وأشير إلى أن إمكانات طاقة الرياح في المناطق الجبلية في قره باغ تقدر بأكثر من 500 ميغاواط ومعظم هذه الإمكانات تقع على المناطق الحدودية لهذه المناطق مع أرمينيا. على الرغم من هذه الإمكانات الكبيرة ، وبسبب الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة، فإن مسألة توليد طاقة الرياح في هذه المجالات تتطلب البحث والتطوير في الموقع.

مع الأخذ في الاعتبار أن 25 % من موارد المياه المحلية لأذربيجان تتشكل في قره باغ، فقد تم النظر في آفاق استخدام الأنهار الرئيسية مثل ترتر وبازارشاي وهاكاري وروافدها لتوليد الكهرباء وقدمت معلومات عن محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة في المنطقة. وقد أشير إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية الحالية تقع بشكل رئيسي في مناطق ترتار ولاشين وكلبجار. وقد لوحظ أن بعض محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة جاري التحضير لبدء أعمال الإصلاح.

كما قدم الاجتماع معلومات عن مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية في المنطقة وأكد على إمكانية استخدام هذه الأنواع من الطاقة لإنتاج الكهرباء والحرارة في المستقبل.

مع الأخذ في الاعتبار المقترحات، صدرت تعليمات بوضع خطة العمل لحساب الإمكانات الدقيقة لمصادر الطاقة المتجددة والتعاون مع الوكالات ذات الصلة في هذا المجال، وكذلك البدء في العمل على تركيب محطات القياس في المناطق ذات الإمكانات العالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.