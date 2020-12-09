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    علم وتعليم


    الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي بدعم من الناتو

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٣]

    باكو ، 9 ديسمبر ، أذرتاج

    استضاف معهد تكنولوجيا المعلومات في الأكاديمة الأذربيجانية الوطنية للعلوم اجتماعاً عبر الإنترنت حول الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي في موضوع "قضايا الأمن السيبراني لأنظمة الإدارة الصناعية" بدعم من الناتو.

    أخبر المعهد وكالة أذرتاج أنه حضر الاجتماع نائب رئيس الأكاديمة الوطنية للعلوم لأذربيجان ومدير المعهد الأكاديمي راسم علي غولييف ورئيس قسم الأمن السيبراني في المركز الوطني البولندي للأبحاث النووية والمدير المشارك للمشروع البروفيسور جاسيك غاجوسكي والمسئولون من الجانبين.

    وناقش الاجتماع التوجهات الرئيسية وجدول أعمال المؤتمر الدولي وتعيين مجموعات العمل والمنسقين المعنيين من ممثلين عن الجانبين وإعداد منشورات المؤتمر. كما نوقشت مسألة إنشاء المركز المتخصص لأمن الأنظمة الفيزيائية السيبرانية في معهد تكنولوجيا المعلومات وتم تقديم عدد من المقترحات.

    وفي كلمته عن أهمية المؤتمر الدولي، أعرب البروفيسور جاسيك غاجوسكي عن ثقته في أن التقارير حول الموضوعات ذات الأولوية سيتم الاستماع إليها خلال الحدث. كما أبلغ عن العمل الذي يتعين أن تقوم به منظمته لتنظيم الحدث.

    أكد الأكاديمي راسم علي غولييف على الأهمية الاستراتيجية لضمان الأمن السيبراني لهذه الأنظمة، مع الأخذ في الاعتبار التوسع الأخير في تطبيق تكنولوجيا "الصناعة 4.0" في الاقتصاد الأذربيجاني. وأعرب عن ثقته في أن كبار العلماء والمتخصصين في البلاد في هذا المجال سيساهمون في هذا العمل.

    وتم التشديد على أهمية تنفيذ المشاريع المبتكرة المشتركة وتوسيع التعاون بين المعهد الذي يترأسه نائب رئيس الأكاديمة الوطنية للعلوم لأذربيجان والمركز الوطني البولندي للأبحاث النووية.

    علماً أن المؤتمر الدولي سيعقد في أكتوبر القادم. سيحضر الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام كبار العلماء والخبراء في هذا المجال من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا والنمسا والسويد وتركيا والمجر وإستونيا وجورجيا.

    AZERTAG.AZ :الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي بدعم من الناتو
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