إعلان برنامج المنحة الدراسية للسنة الدراسية 2021-2022 في الصين

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

اعلنت جمهورية الصين الشعبية منحة دراسية لعام 2021-2022.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الاذربيجانية ان برنامج المنحة الدراسية يأتي بناء على اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم لكلا البلدين. يسمح البرنامج لمواطني كلا البلدين بالدراسة في التخصصات المحددة في مؤسسات التعليم العالي لكلا البلدين على اساس تبادل الطلاب.

يستمر قبول الوثائق للمنحة الدراسية حتى 6 يناير عام 2021. من المتوقع تقديم القرار النهائي حول القبول خلال شهر يوليو عام 2021.