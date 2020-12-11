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    مناقشة مع شركة "آنسالدو اينيرجيا" الايطالية مسائل التعاون في الاراضي الاذربيجانية المحررة

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    نوقشت آفاق التعاون مع "شركة آنسالدو إينيرجيا" الايطالية في مجال الطاقة الكهربائية في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنظيم مسائل الطاقة ان نائب وزير الطاقة إلنور سلطانوف ورئيس هيأة إدارة الوكالة سامر آخوندوف ومستشار وزير الطاقة جاود عبداللايف التقوا في مقر شركة " AERA " مع المدير التنفيذي العام لشركة آنسالدو إينيرجيا جوزيبي مارينو والسفير الايطالي في اذربيجان آوقوستو ماساريني والوفد المرافق له.

    نوقشت خلال اللقاء آفاق التعاون مع الشركة في بلدنا، لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية في الاراضي الاذربيجانية المحررة.

    يجب الذكر ان الشركة الايطالية تعمل في انشاء محطات كهربائية وانتاج معدات الطاقة الكهربائية (توربينات بخارية وغازية، مولدات الطاقة وتوربينات صغيرة).

    AZERTAG.AZ :مناقشة مع شركة "آنسالدو اينيرجيا" الايطالية مسائل التعاون في الاراضي الاذربيجانية المحررة
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