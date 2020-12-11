وزارة التعليم الاذربيجاني: إعلان مسابقة في برنامج الدبلوم الثنائي

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

في إطار برنامج الدبلوم الثنائي المشترك في درجة الباكالورس بين جامعة إينها الكورية وجامعة باكو للهندسة، اعلن فتح باب القبول للدورة الربيعية لعامي 2020-2021 في تخصصي هندسة الانشاء وهندسة الكهرباء.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة البرنامج الممول في اطار البرنامج الحكومي 4 سنوات. ستكون 3 سنوات من الدراسة في جامعة باكو للهندسة وسنة واحدة في جامعة إينها. سيحصل الخريجون الناجحون على دبلوم كلتا مؤسستي التعليم العالم.

يمكن التعرف على القواعد والمعلومات المفصلة عن برنامج الدبلوم الثنائي في الاعلان المنشور في موقع الوزارة في الانترنت. اليوم الآخر من البرنامج 31 ديسمبر عام 2020.