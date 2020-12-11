عقد الجلسة الـ16 للمجلس الاستشاري لرؤساء خدمات الأرشيف للدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجلسة الـ16 للمجلس الاستشاري لرؤساء خدمات الأرشيف للدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج عن بيان إدارة الأرشيف الوطني أن الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي شارك فيها رؤساء خدمات الأرشيف لكل من أذربيجان وروسيا وبلاروس ومولدوفا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكذلك ممثلون عن اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة. وشارك في الجلسة رئيس ادارة الارشيف الوطني عسكر رسولوف عن جانب أذربيجان. وكانت قيرغيزستان ترأس الجلسة الـ16 بالتناوب.

وقدمت في الجلسة معلومات حول التدابير المتخذة من قبل منظمات خدمات الأرشيف ضمن محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ثم استمع الحضور الى تقارير اعضاء المجلس الاستشاري حول الاعمال المنفذة خلال العام في كل من البلاد.

وبحثت الجلسة الاعمال المنوطة وفقا لخطة التدابير المصدق عليها من قبل رؤساء حكومات البلدان الاعضاء ضمن الذكرى الـ30 لرابطة الدول المستقلة.

وانتسبت وكالة "أوز أرخيف" الأوزبكية الى عضوية كاملة الحقوق للمجلس الاستشاري لرؤساء خدمات الارشيف الحكومية للبلاد الاعضاء لدى الرابطة.

ثم جرت مناقشات حول المسائل المدرجة في الأجندة واتخذت قرارات مناسبة عبر تبادل الاراء حولها.

وفي ختام الجلسة انتخب رئيس خدمة الارشيف البلاروسي و.إ. كوراش رئيسا بالتناوب لمدة عام واحد قادم للمجلس الاستشاري لرؤساء خدمات الأرشيف الحكومية للبلدان الاعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.