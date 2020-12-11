بدعم من المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي ، تم إصدار طوابع بريدية في إسبانيا

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

بدعم من المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي والمشاركة الوثيقة من سفارة جمهورية أذربيجان في إسبانيا صدرت طوابع بريدية بمناسبة ذكرى الاثنان من الشخصيات المعروفة في العالم التركي -الذكرى الـ175 للشاعر الكبير والكاتب والملحن والشخصية العامة لكازاخستان ومؤسس الأدب الكازاخستاني الحديث أباي كونانباييف واليوبيل ال135 الملحن الأذربيجاني المعروف والكاتب المسرحي والمدرس ومؤلف أول الأوبرا والأوبريت في الشرق ومؤسس المدرسة الوطنية الأذربيجانية للموسيقى عزير حاجبيلي.

أخبرت المؤسسة وكالة أذرتاج أنه تم إصدار طوابع بريدية تصور أباي كونانباييف وعزير حاجبيلي ونماذج من المؤلفات، بالإضافة إلى القيم الثقافية للعالم التركي والآلات الموسيقية الوطنية في جميع أنحاء إسبانيا. الغرض من الطوابع هو ترويج الفنانين العباقرة للعالم التركي في المجتمع الدولي الأوسع.