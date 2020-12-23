صدور مقال مستشرقة اذربيجانية في مجلة علمية بروسيا

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

صدر مقال "فن الإبرو التركي الاسلامي: تاريخه وجوانبه الدينية والفلسفية" باللغة الانجليزية في العدد الخامس لعام 2020 لمجلة " Modern Scientific Thought" الشهيرة الروسية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان مؤلفة المقال الاستاذة الدكتورة سبينة نعمتزاده الباحثة في المعهد تدرس في مقالها تاريخ فن الإبرو وجغرافية انتشاره. تسعى صاحبة المقال الى شرح فلسفة هذا الفن الاسلامي وأساليب تطبيقه. تقول ان هذا الفن يعتمد على مبدأ "التوكل على الله" وتشكل وتطور حول القيم الاسلامية.

كذلك يتناول المقال تأثير الثقافة الشرقية على العالم الغربي وآثار فن الإبرو في الحركات الحداثية الغربية.