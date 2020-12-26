اختتام مسابقة الأعمال اليدوية الافتراضية "قراباغ هي أذربيجان!" – صور

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت مسابقة الأعمال اليدوية الافتراضية "قراباغ هي أذربيجان!" المنظمة خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و10 ديسمبر من قبل مركز التنمية للأطفال والشباب رقم 2 لوزارة التعليم.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن نحو 50 عضوا لدى مختلف أندية المركز المشاركين في المسابقة التي جرت في مرحلتين على الفئات السنية الثلاث 6-9 أعوام و10-13 عاما و14-17 عاما قدموا مقاطع فيديو لأعمالهم اليدوية الى لجنة تنظيم المسابقة.

وحددت هيئة المحلفين فائزين على المراتب الاولى والثانية والثالثة في كل فئة سنية على حدة وحصلوا على شهادات مركز تنمية الاطفال والشباب رقم 2.

يذكر أن المسابقة استهدفت الى رفع روح المواطنة لدى الاطفال والشباب والكشف عن ابداعهم ومهاراتهم عن طريق صنع الأعمال اليدوية التي تجسد النصر المجيد للجيش والآثار التاريخية والثقافية وروح المقاتل الباسل.