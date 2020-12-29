مشروع تبليغ الثقافة والتقاليد الاذربيجانية في ميترو لندن

باكو، 28 ديسمبر، اذرتاج

يتعرف سكان لندن على نماذج الثقافة الاذربيجانية الغنية في صور علقت على 6 لوحات في 20 محطة ميترو لندن.

ينفذ هذا المشروع بدعم من لجنة الدولة الأذربيجانية المعنية بشؤون الجاليات وبمبادرة من الجالية الأذربيجانية في بريطانيا العظمى.

تعكس الصور الآثار المعمارية لباكو وأحصنة قراباغ وانواع الحلويات الأذربيجانية ونبات خاري بلبل من شوشا وتعرض تحت عناوين "تنوع الفن المعماري في أذربيجان التي تلتقي فيها الشرق بالغرب" وحصان قراباغ الأذربيجانية" و"المطبخ الشعبي الأذربيجاني" . سيستمر هذا المشروع حتى 3 يناير عام 2021.