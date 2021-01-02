اكثر من 165 ألف طفل يلتحق بالصف الاول المدرسي
AzerTAg.az
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
باكو، 2 يناير، أذرتاج
قالت وزارة التعليم إن عملية قبول التلاميذ الى الصفوف الاولى لدى المؤسسات التعليمية العامة الناشطة في البلد خلال العام الدراسي 2020/2021م تحققت الكترونيا.
واضافت أن عدد الاطفال الملتحقين الى الصفوف الاولى خلال العام الدراسي المذكور يبلغ 165 ألف و511 طفل وطفلة.
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