اكثر من 165 ألف طفل يلتحق بالصف الاول المدرسي

باكو، 2 يناير، أذرتاج

قالت وزارة التعليم إن عملية قبول التلاميذ الى الصفوف الاولى لدى المؤسسات التعليمية العامة الناشطة في البلد خلال العام الدراسي 2020/2021م تحققت الكترونيا.

واضافت أن عدد الاطفال الملتحقين الى الصفوف الاولى خلال العام الدراسي المذكور يبلغ 165 ألف و511 طفل وطفلة.