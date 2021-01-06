الأكاديمية التركية الدولية ترحب بإعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان

نور سلطان، 6 يناير، أذرتاج

رحبت الأكاديمية التركية الدولية بإعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن الأكاديمية أصدرت بياناً بهذا الصدد.

وجاء في البيان أن إعلان الرئيس إلهام علييف عام 2021 "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان تكريماً للذكرى ال880 لنظمي كنجوي، الشخصية البارزة في الأدب العالمي، قوبل بتعاطف خاص في جميع أنحاء العالم التركي.

"بصفتنا الأكاديمية التركية الدولية نقدر قرار الرئيس إلهام علييف وندعم هذا القرار من خلال إدراج الذكرى ال880 للشاعر والمفكر العظيم في خطة عمل المنظمة لعام 2021.

وجاء في البيان أن نظامي كنجوي أصبح كنزاً روحياً لا يقدر بثمن بفضل عمله الذي يعد كنزاً عظيماً للبشرية ليس فقط لأذربيجان والعالم التركي ولكن للبشرية جمعاء. البحث والترويج لعمله على النطاق العالمي هو أيضا من بين أولويات الأكاديمية التركية الدولية. "نعتقد أن الأحداث التي ستقام في عام نظامي كنجوي من حيث تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات ستشكل منصة مهمة للتعاون الدولي وستقدم مساهمة مهمة في دراسة أكثر تفصيلاً لإرث المفكر العظيم."

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية بدأت في إصدار "مختارات من الأدب الأذربيجاني" عام 2018 من سلسلة "مختارات أدبية من العالم التركي" بأعمال الشاعر العظيم.

يشار إلى توقيع مذكرة التعاون في 30 ديسمبر من العام الماضي بين مركز نظامي كنجوي الدولي والأكاديمية التركية الدولية التي تعمل على نشر قيم عالمية تروج في أعمال نظامي كنجوي. في هذا السياق، من المخطط تنظيم فعاليات مشتركة على الساحة الدولية في عام 2021.