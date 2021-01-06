  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقطع فيديو لقرية تيري بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٣]

    باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية تيري بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16099320702257743774.mp4

     

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية تيري بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
    مقطع فيديو لقرية آلّي كند بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية محمودلو المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]
    مقطع فيديو لقرية جهانقيربكلي بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤٧]
    مقطع فيديو لقرية زيول بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    مقطع فيديو لقرية تيري بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)